Естонія зосередиться на відбудові Житомирщини - очільниця МЗС

Очільниця МЗС Естонії поговорила з українською делегацією про відбудову Житомирської області.

Міністерка закордоннних справ Естонії Ева-Марія Лійметс зустрілася з делегацією українських парламентарів та представників Житомирської області.

Естонія планує допомогти з відбудовою регіону після війни.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Естонія зосередиться на Житомирі в наданні допомоги на розвиток і гуманітарні потреби, щоб допомогти відбудовувати Україну. Підтвердила непохитну підтримку Естонією України у тому, щоб українці виграли війну і відбудували країну", - йдеться у дописі.

Glad to welcome delegation of @ua_parliament & Zhytomyr to discuss further support to #Ukraine. will focus on Zhytomyr in providing development & #HumanitarianAid to help rebuild .



Reaffirmed unwavering support for to win the war & with reconstruction of their country pic.twitter.com/ixeW9cHDoU — Eva-Maria Liimets (@eliimets) May 18, 2022

Нагадаємо, ЗМІ розкрили план післявоєнної відбудови України від ЄС.

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