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Естонія зосередиться на відбудові Житомирщини - очільниця МЗС

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Естонія зосередиться на відбудові Житомирщини - очільниця МЗС

Фото: ДСНС

Очільниця МЗС Естонії поговорила з українською делегацією про відбудову Житомирської області.

Міністерка закордоннних справ Естонії Ева-Марія Лійметс зустрілася з делегацією українських парламентарів та представників Житомирської області.

Естонія планує допомогти з відбудовою регіону після війни.  

Про це вона повідомила у Twitter.

"Естонія зосередиться на Житомирі в наданні допомоги на розвиток і гуманітарні потреби, щоб допомогти відбудовувати Україну. Підтвердила непохитну підтримку Естонією України у тому, щоб українці виграли війну і відбудували країну", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ЗМІ розкрили план післявоєнної відбудови України від ЄС.

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