"Була, є і залишається": Живицький про загрозу повернення окупантів до Сумської області

"Була, є і залишається": Живицький про загрозу повернення окупантів до Сумської області

Окупанти держави-терористки Росії обстрілюють Сумську область майже вздовж усього майже 564-кілометрового державного кордону.

Загарбники щоденно посилюються обстріли області. Крім того, 17 травня була спроба прориву державного кордону диверсійно-розвідувальною групою. Був бій, але українські захисники дали відсіч агресору.

Про це в інтер'ю Радіо НВ повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, відбуваються обстріли практично вздовж усього кордону: Сумського, Конотопського, Шосткинського району, Білопільської громади.

"Ми межуємо з трьома областями Росії і маємо найбільшу протяжність кордону — 563,8 км. Загроза була, є і залишається. На цей момент, ми не спостерігаємо якихось серйозних ударних угруповань, які були перед 24 лютого і які заходили сюди тисячими одиниць бронетехніки, важкої артилерії, БТР-ів і так далі", - наголосив Живицький.

Як повідомлялося, 17 травня на півночі Шосткинського району Сумської області відбувався бій з російськими військами. Була спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди. Окупантам не вдалося прорватися через державний кордон у Сумській область.

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