Королева Летиція та король Філіп на урочистому прийомі в королівському палаці в Мадриді

Іспанські король та королева вітали катарських королівських осіб під час офіційного прийому в Мадриді.
Вчора, 17 травня, відбулася урочиста зустріч у королівському палаці. Король Філіп VI і королева Летиція приймали еміра держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та його дружину Аль Маяссу бін Хамад бін Халіфа Альані. Цього дня королева сяяла у білій сукні міді з вишивкою від одного з її улюблених брендів Carolina Herrera та у блакитних туфлях на підборах від Magrit.
Увечері у палаці відбулася гала-вечеря на честь еміра Катару та його дружини. На ній іспанська королева Летиція з'явилася у вечірній золотій сукні, з вечірньою зачіскою та макіяжем.
А її чоловік король Філіп VI був у фраку. Шейх Катара також був одягнений у фрак, а дружина шейха одягла чорну сукню і взяла маленьку сумку.
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