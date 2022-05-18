Королева Летиція та король Філіп на урочистому прийомі в королівському палаці в Мадриді

Королева Летиція та король Філіп на урочистому прийомі в королівському палаці в Мадриді

Іспанські король та королева вітали катарських королівських осіб під час офіційного прийому в Мадриді.

Вчора, 17 травня, відбулася урочиста зустріч у королівському палаці. Король Філіп VI і королева Летиція приймали еміра держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та його дружину Аль Маяссу бін Хамад бін Халіфа Альані. Цього дня королева сяяла у білій сукні міді з вишивкою від одного з її улюблених брендів Carolina Herrera та у блакитних туфлях на підборах від Magrit.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Увечері у палаці відбулася гала-вечеря на честь еміра Катару та його дружини. На ній іспанська королева Летиція з'явилася у вечірній золотій сукні, з вечірньою зачіскою та макіяжем.

Королева Летиція та король Філіп VI з еміром держави Катар та його дружиною у Мадриді / Фото: Getty Images

А її чоловік король Філіп VI був у фраку. Шейх Катара також був одягнений у фрак, а дружина шейха одягла чорну сукню і взяла маленьку сумку.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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