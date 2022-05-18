Укравтодор відремонтував «дорогу життя» на Дніпропетровщині

Дорожники завершили роботи на трасі у Дніпропетровській області – Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград, яка вважається «дорогою життя».

Про це повідомив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко.

За словами Івка, ця дорога є однією із найважливіших в межах області, адже по ній забезпечується доставка гуманітарних вантажів, а також відбувається евакуація цивільних та поранених людей із зони бойових дій.

«Найбільш знищену ділянку Р-51 відновили в межах експлуатаційного утримання. Швидко та з мінімальними витратами «дорогу життя» зробили не лише проїзною, а й міцною та надійною», – зазначив він.

Основною проблемою дороги була місцями перезволожена, нестабільна основа, яку силами спеціалістів замінили, провели забутовку, влаштували шари шлаку, щебенево-піскової суміші та дрібнозернистого асфальтобетону.

«Увесь процес постійно супроводжували спеціалісти лабораторії підрядної організації, які визначали несучу здатність та інші характеристики дорожнього полотна. Ще одним важливим завданням була оптимізація складу асфальтобетонного покриття, аби навіть 1 шар витримував надвеликі навантаження», – розповів заступник голови Укравтодору.

Івко також додав, що наразі одним із головних завдань відомства є відновлення постраждалого транспортного сполучення, що забезпечить життєдіяльність регіонів під час війни.

«На звільнених територіях прибираємо дороги від залишків військової та цивільної техніки, зводимо переправи поруч зі знищеними мостами», – підкреслив він.

Як раніше зазначав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, в рамках відновлення України поставлена амбітна мета – відбудувати зруйновану транспортну інфраструктуру протягом одного-двох років.

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