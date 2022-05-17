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Окупантам не вдалось прорватися через державний кордон у Сумській області - ОВА

Окупантам не вдалось прорватися через державний кордон у Сумській області - ОВА

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Окупантам не вдалось прорватися через державний кордон у Сумській області - ОВА

ФОТО: Дмитро Живицький / Telegram

На півночі Шосткинського району йде бій з російськими окупантами.

На півночі Шосткинського району Сумської області триває бій з російськими військами. Була спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди.  

Однак, за уточненою інформацією, окупантам не вдалося прорватися через державний кордон у Сумській область. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Утім, провокаційні обстріли з території Росії продовжуються", - наголосив він.

Нагадаємо, зранку окупанти обстріляли прикордонні села на Сумщині.

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