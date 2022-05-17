Окупантам не вдалось прорватися через державний кордон у Сумській області - ОВА

На півночі Шосткинського району йде бій з російськими окупантами.
На півночі Шосткинського району Сумської області триває бій з російськими військами. Була спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди.
Однак, за уточненою інформацією, окупантам не вдалося прорватися через державний кордон у Сумській область.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Утім, провокаційні обстріли з території Росії продовжуються", - наголосив він.
Нагадаємо, зранку окупанти обстріляли прикордонні села на Сумщині.
Читайте також:
- Звозять снаряди та акторів: Росія готує показуху для іноземних ЗМІ в зруйнованому Маріуполі
- Консультується з Герасимовим, а не Шойгу: військовий експерт пояснив, як Путін керує війною в Україні
- Ударна хвиля пошкодила будівлі: ДСНС допомагає розбирати завали в Охтирці, яку обстріляли окупанти