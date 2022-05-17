Окупанти обстріляли прикордонні села на Сумщині

Впродовж ранку російські окупанти обстрілювали українські села, які розташовані на кордоні з РФ.

За годину росіяни били по населенним пунктам тричі.

Про це повідомляє ОК "Північ".

"Ворог продовжує обстрілювати з боку російської федерації прикордонні населені пункти Сумщини. Так, сьогодні близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку рф в районі Есмані. З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території рф.

Близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 16 травня, росіяни обстріляли 19 населених пунктів у Донецькій області. Російські війська вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Дружківка, Соледар, Авдіївка, Мар’їнка, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Торецьк, Миколаївка, Неліпівка, Бахмутське, Клинове, Нью-Йорк, Дробишеве, Очеретине, Адамівка, Сидорове.

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