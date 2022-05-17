Оккупанты обстреляли пограничные села на Сумщине

В течение утра российские оккупанты обстреливали украинские села, расположенные на границе с РФ.

На протяжении часа россияне били по населенным пунктам трижды.

Об этом сообщает ОК "Північ".

"Враг продолжает обстреливать со стороны российской федерации пограничные населенные пункты Сумщины. Так, сегодня около 8:45 наблюдатели зафиксировали 5 приходов со стороны россии в районе Эсмани. С 9:30 до 10:00 зафиксировано 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачей со стороны территории рф. Около 10:10 зафиксировано 6 взрывов в районе населённого пункта Сопич", — говорится в сообщении.

Указывается, что потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, что за прошедшие сутки, 16 мая, россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Донецкой области. Российские войска ударили по следующим населенным пунктам: Мариуполь, Дружковка, Соледар, Авдеевка, Марьинка, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Торецк, Николаевка, Нелиповка, Бахмутское, Клиновое, Нью-Йорк, Дробышево, Очеретино, Адамовка,

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