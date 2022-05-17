Міністерка закордонних справ Швеції підписала заявку на вступ до НАТО

Міністерка закордонних справ Швеції підписала заявку на вступ до НАТО

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до НАТО.

Країна збирається подати відповідний документ разом із заявкою Фінляндії.

Про це повідомляє SVT.

Зазначається, що відповідну заявку Лінде підписала сьогодні, 17 травня, в офісі Міністерства закордонних справ у Стокгольмі.

"Це великий, серйозний крок. Ніби ми визначилися з тим, що, на нашу думку, буде найкращим для Швеції", - зазначила міністерка.

Вона підкреслила, що документ буде подаватися разом із заявкою Фінляндії. Очікується, що фінський парламент вже сьогодні ухвалить остаточне рішення, а президент Саулі Нііністьо схвалить його під час візиту у Швеції.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія офіційно оголосили про намір вступити до Альянсу. Натомість президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Швецію та Фінляндію притулком для "терористичних організацій". Туреччина оголосила умови щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

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