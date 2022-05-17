У Києві розпочалася церемонія прощання з Леонідом Кравчуком

У Києві розпочалася церемонія прощання з Леонідом Кравчуком

У Києві прощаються з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

У вівторок, 17 травня, в "Українському домі" на Європейській площі у центрі столиці розпочалася церемонія прощання.

Про це повідомляють з місця подій кореспонденти ТСН.

На центральному вході тіло першого президента України зустрічали столичний мер Віталій Кличко, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, Олександр Мороз та брати Суркіси.

На церемонії прощання також були присутні родичі та друзі Кравчука, міністр оборони Олексій Резніков, колишній очільник Міноборони Олександр Кузьмук, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.

На вході до "Українського дому" розмістили фото першого президента. Зустрічала Кравчука почесна варта. До приміщення національого ентру сходяться кияни і гості міста, які хочуть віддати шану ексглаві держави.

До слова, через війну в країні організовані підвищені заходи безпеки. Все оглядали сапери. На територію будуть пускати після огляду військових.

У Києві відбуваєтьсся прощання з Леонідом Кравчуком - першим президентом України

Після прощання поховають колишнього президента на Байковому кладовищі столиці.

Нагадаємо, Леонід Кравчук був першим президентом України 1991-1994 роках. 5 грудня 1991 року Леонід Кравчук на перших президентських виборах в незалежній Україні набрав 61,6% голосів та обійняв посаду глави держави. Саме Леонід Макарович 8 грудня того ж року з тодішнім президентом РФ Борисом Єльциним та головою Верховноъ Ради Білорусі Станіславом Шушкевичем підписав угоду про припинення існування СРСР

Він помер 10 травня після тривалої реабілітації в Німеччині. Влітку 2021 року вн переніс операцію на серці, після чого довго відновлювався.

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