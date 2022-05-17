В Киеве началась церемония прощания с Леонидом Кравчуком

В Киеве началась церемония прощания с Леонидом Кравчуком

В Киеве прощаются с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком.

Во вторник, 17 мая, в Украинском доме на Европейской площади в центре столицы началась церемония прощания.

Об этом сообщают с места событий корреспонденты ТСН.

На центральном входе тело первого президента Украины встречали столичный мэр Виталий Кличко, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, Александр Мороз и братья Суркисы.

На входе в "Украинский дом" разместили фото первого президента. Встречала Кравчука почетный караул. В помещение национального центра сходятся киевляне и гости города, желающие отдать уважение эксглаве государства.

К слову, из-за войны в стране организованы повышенные меры безопасности. Все осматривали саперы. На территорию будут пускать после досмотра военных.

В Киеве происходит прощание с Леонидом Кравчуком - первым президентом Украины

После прощания похоронят бывшего президента на Байковом кладбище столицы.

Напомним, Леонид Кравчук был первым президентом Украины в 1991-1994 годах. 5 декабря 1991 Леонид Кравчук на первых президентских выборах в независимой Украине набрал 61,6% голосов и занял должность главы государства. Именно Леонид Макарович 8 декабря того же года с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным и председателем Верховной Рады Беларуси Станиславом Шушкевичем подписал соглашение о прекращении существования СССР.

Он скончался 10 мая после продолжительной реабилитации в Германии. Летом 2021 года он перенес операцию на сердце, после чего долго восстанавливался.

Читайте также: