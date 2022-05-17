В Киеве началась церемония прощания с Леонидом Кравчуком

В Киеве прощаются с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком.
Во вторник, 17 мая, в Украинском доме на Европейской площади в центре столицы началась церемония прощания.
Об этом сообщают с места событий корреспонденты ТСН.
На центральном входе тело первого президента Украины встречали столичный мэр Виталий Кличко, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, Александр Мороз и братья Суркисы.
На входе в "Украинский дом" разместили фото первого президента. Встречала Кравчука почетный караул. В помещение национального центра сходятся киевляне и гости города, желающие отдать уважение эксглаве государства.
К слову, из-за войны в стране организованы повышенные меры безопасности. Все осматривали саперы. На территорию будут пускать после досмотра военных.
После прощания похоронят бывшего президента на Байковом кладбище столицы.
Напомним, Леонид Кравчук был первым президентом Украины в 1991-1994 годах. 5 декабря 1991 Леонид Кравчук на первых президентских выборах в независимой Украине набрал 61,6% голосов и занял должность главы государства. Именно Леонид Макарович 8 декабря того же года с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным и председателем Верховной Рады Беларуси Станиславом Шушкевичем подписал соглашение о прекращении существования СССР.
Он скончался 10 мая после продолжительной реабилитации в Германии. Летом 2021 года он перенес операцию на сердце, после чего долго восстанавливался.