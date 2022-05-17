У Пентагоні розповіли, де найбільше сконцентровано ЗС РФ в Україні

У Пентагоні розповіли, де найбільше сконцентровано ЗС РФ в Україні

Росія сконцентрувала 106 батальйонно-тактичних груп на території України. Російські війська дислокуються за географічним принципом: є східний, центральний, західний і південний напрямки.

Найбільше російських угруповань перебувають на південному напрямку, там закріплено майже 50 БТГ.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

У Пентагоні зазначили, що ці 50 БТГ розкидані між Херсоном із заходу та Маріуполем зі сходу. Також ЗС РФ сконцентровані в районі Запоріжжя з півночі, де вони захопили АЕС в Енергодарі та аж до селища Велика Новосілка Донецької області.

"Тож якщо ви намалюєте щось на кшталт овалу між Великою Новосілкою, Запоріжжям, Херсоном, аж до півночі Криму, вгору по узбережжю Азовського моря, у вас здебільшого буде це південне угруповання. Так от, у них там найбільше військ", — сказав представник Пентагону.

На інших ділянках зосереджено менші угруповання російських БТГ, наприклад, у східному угрупованні приблизно 20 БТГ, але не всі вони на території України. А на центральному напрямку є менше ніж 20 БТГ, всі вони зосереджені на українській території.

Старший представник захисту Пентагону розповів, що за вихідні росіяни додали лише одну БТГ в Україні, тому їх кількість збільшилася від 105 до 106. Проте він уточнив, що військове відомство США не має інформації про їх укомплектованість.

За даними Генштабу України, Росія втратила 27 900 своїх військовослужбовців у війні проти України. За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що війна в Україні переломного моменту досягне у серпні, а до кінця 2022 року може закінчитись.

"Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим", - сказав Буданов.

А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після низки провалів військ РФ та стримування українськими військами росіян, зокрема в Маріуполі та на сході, починається новий етап.

"Ми змусили її (Росію - ред.) знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", — додав міністр.

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