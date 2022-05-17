В Пентагоне рассказали, где больше всего сконцентрировано ВС РФ в Украине

В Пентагоне рассказали, где больше всего сконцентрировано ВС РФ в Украине

Россия сконцентрировала 106 батальонно-тактических групп на территории Украины. Российские войска дислоцируются по географическому принципу: есть восточное, центральное, западное и южное направления.

Больше всего российских группировок находятся на южном направлении, там закреплено около 50 БТГ.

Об этом идет речь на сайте Министерства обороны США.

В Пентагоне отметили, что эти 50 БТГ разбросаны между Херсоном с запада и Мариуполем с востока. Также ВС РФ сконцентрированы в районе Запорожья с севера, где они захватили АЭС в Энергодаре и вплоть до поселка Большая Новоселка Донецкой области.

"Итак, если вы нарисуете что-то вроде овала между Большой Новоселкой, Запорожьем, Херсоном, вплоть до севера Крыма, вверх по побережью Азовского моря, у вас большей частью будет эта южная группировка. Так вот, у них там больше всего войск", — сказал представитель Пентагон.

На других участках сосредоточены меньшие группировки российских БТГ, например, в восточной группировке примерно 20 БТГ, но не все они на территории Украины. А на центральном направлении меньше 20 БТГ, все они сосредоточены на украинской территории.

Старший представитель защиты Пентагона рассказал, что за выходные россияне прибавили только одну БТГ в Украине, поэтому их количество увеличилось со 105 до 106. Однако он уточнил, что военное ведомство США не располагает информацией об их укомплектованности.

По данным Генштаба Украины, Россия потеряла 27 900 своих военнослужащих в войне против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 оккупантов.

Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что война в Украине переломного момента достигнет в августе, а к концу 2022 года может закончиться.

"Перелом будет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", — сказал Буданов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после ряда провалов войск РФ и сдерживания украинскими войсками россиян, в частности в Мариуполе и на востоке, начинается новый этап.

"Мы заставили ее (Россию – ред.) снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал", — добавил министр.

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