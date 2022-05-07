Естонія допомагатиме відбудовувати Житомирську область

Естонія буде брати участь у відбудові Житомирської області, вже йдуть переговори для отримання інформації про потреби.
Естонія долучиться до відбудови Житомирської області.
Про це заявила міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс, пише "Укрінформ".
"Що стосується нашої підтримки у питанні відбудови, для нас важливо було відповісти на цей запит Президента Зеленського. Він запропонував зосередитися на якихось окремих регіонах. Естонія отримала запит від Житомирської області, і відповідним чином ми будемо зосереджувати нашу увагу", - сказала вона.
Міністерка також зазначила, що Естонія залучатиме інших партнерів, зокрема фінансових партнерів та інші країни для того, щоб спільно долучитися до відбудови будинків, дитячих садків і власне забезпечити реалізацію більших структурних проєктів.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Балтії приїхали до Києва. Дипломати обговорять з українською стороною зокрема питання надання статусу кандидата на вступ до ЄС.
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