Зеленський назвав жахливі наслідки для країн Європи, якщо США та ЄС не підтримають Україну у війні

Зеленський назвав жахливі наслідки для країн Європи, якщо США та ЄС не підтримають Україну у війні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США та Європейський союз повинні захистити Україну, щоб російський диктатор не пішов далі війною на Європу.

Як вважає глава держави, першими під удар РФ можуть потрапити країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія.

Про це український президент повідомив журналістам в Українському домі у Давосі у понеділок, 23 травня.

"Вона (війна - ред.) тут, на кордоні з РФ. Сьогодні на нас наступають. Якщо ми впадемо, якщо Україна не витримає, Росія піде далі. А далі вона піде на країни Балтії - Естонію, Литву, Латвію. Це маленькі держави, які самостійно, навіть якщо вони разом об'єднаються, вони не зможуть захиститися. І тоді вони повинні будуть продемонструвати, що вони є членами НАТО. Ось у цей момент американські військові повинні будуть летіти до Литви, Латвії, Естонії, згідно з 5 поправкою НАТО, і там вони будуть гинути", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій та завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

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