Росіяни обстріляли гуртожиток у Миколаєві: мер показав руйнування

У ніч проти 2 серпня армія країни-агресорки Росії атакувала два райони Миколаєва.

Росіяни завдали ударів по Миколаєву після 01:00 і близько 04:00. В одному районі міста загарбники зруйновали студентський гуртожиток.

Відео з наслідками нічних обстрілів показав міський голова Олександр Сєнкевич.

Також пошкоджені вікна та дах у двох багатоповерхівках. Крім того, вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Росіяни також обстрілялидва продовольчі магазини. В одному закладі сталась пожежа.

За попередньою інформацією, один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший - ракетами типу С-300.

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