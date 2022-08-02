Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни обстріляли гуртожиток у Миколаєві: мер показав руйнування

Дата публікації
Перегляди
1117
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни обстріляли гуртожиток у Миколаєві: мер показав руйнування

Ілюстративне фото. / Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

У ніч проти 2 серпня армія країни-агресорки Росії атакувала два райони Миколаєва. 

Росіяни завдали ударів по Миколаєву після 01:00 і близько 04:00. В одному районі міста загарбники зруйновали студентський гуртожиток.

Відео з наслідками нічних обстрілів показав міський голова Олександр Сєнкевич. 

Також пошкоджені вікна та дах у двох багатоповерхівках. Крім того, вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Росіяни також обстрілялидва продовольчі магазини. В одному закладі сталась пожежа.

За попередньою інформацією, один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший - ракетами типу С-300.

Читайте також:

Що означає можливе визнання Росії країною-спонсоркою тероризму - Олександр Мацука в ТСН

Що означає можливе визнання Росії країною-спонсоркою тероризму - Олександр Мацука в ТСН
 
Наступна публікація