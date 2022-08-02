Росіяни обстріляли гуртожиток у Миколаєві: мер показав руйнування

У ніч проти 2 серпня армія країни-агресорки Росії атакувала два райони Миколаєва.
Росіяни завдали ударів по Миколаєву після 01:00 і близько 04:00. В одному районі міста загарбники зруйновали студентський гуртожиток.
Відео з наслідками нічних обстрілів показав міський голова Олександр Сєнкевич.
Також пошкоджені вікна та дах у двох багатоповерхівках. Крім того, вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Росіяни також обстрілялидва продовольчі магазини. В одному закладі сталась пожежа.
За попередньою інформацією, один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший - ракетами типу С-300.
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