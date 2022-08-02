Віталій Кім припустив, що Вадатурський міг загинути випадково

Олексій Вадатурський та його дружина загинули у ніч проти 31 липня під час обстрілу Миколаєва.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім припускає, що Олексій Вадатурський загинув випадково.
Про це він заявив під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.
"Що стосується обстрілу будинку Героя України Вадатурського поки коментувати зарано, бо йде слідство. Моя думка, потрапляння у його будинок було здійснено ракетою С-300, вона не досить точна. На наступний день поруч прилетіло ще декілька ракет. Думаю, це відбувалося тому, що раніше тут була військова частина", - розповів він.
Нагадаємо, під час обстрілу Миколаєва загинув український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна.
Читайте також:
- Одна з версій – це вбивство: генпрокурор про розслідування загибелі Героя України Вадатурського
- Любив, коли називали Героєм України, та створив проєкт "баржа з кавунами": що відомо про загиблого власника "Нібулону" Вадатурського
- Вадатурський планував поїздку до Туреччини щодо перемовин із експорту зерна: подробиці загибелі Героя України