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Віталій Кім припустив, що Вадатурський міг загинути випадково

Віталій Кім припустив, що Вадатурський міг загинути випадково

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Віталій Кім припустив, що Вадатурський міг загинути випадково

Фото: УНІАН

Олексій Вадатурський та його дружина загинули у ніч проти 31 липня під час обстрілу Миколаєва.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім припускає, що Олексій Вадатурський загинув випадково.   

Про це він заявив під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ. 

"Що стосується обстрілу будинку Героя України Вадатурського поки коментувати зарано, бо йде слідство. Моя думка, потрапляння у його будинок було здійснено ракетою С-300, вона не досить точна. На наступний день поруч прилетіло ще декілька ракет. Думаю, це відбувалося тому, що раніше тут була військова частина", - розповів він.   

Нагадаємо, під час обстрілу Миколаєва загинув український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна.

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