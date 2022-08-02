Віталій Кім припустив, що Вадатурський міг загинути випадково

Олексій Вадатурський та його дружина загинули у ніч проти 31 липня під час обстрілу Миколаєва.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім припускає, що Олексій Вадатурський загинув випадково.

Про це він заявив під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

"Що стосується обстрілу будинку Героя України Вадатурського поки коментувати зарано, бо йде слідство. Моя думка, потрапляння у його будинок було здійснено ракетою С-300, вона не досить точна. На наступний день поруч прилетіло ще декілька ракет. Думаю, це відбувалося тому, що раніше тут була військова частина", - розповів він.

Нагадаємо, під час обстрілу Миколаєва загинув український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна.

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