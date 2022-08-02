Знищують ворожу інфраструктуру: луганські партизани гальмують просування окупантів

У двох населених пунктах Луганської області Збройні сили України досі тримають лінію оборони.

Українські війська відбивають наступи російських окупантів. Гальмують просування російської армії далі ще й луганські партизани.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Партизани на окупованих територіях посилили свою роботу, окрім психологічного тиску у вигляді листівок на окупантів, наші активісти успішно знищують інфраструктуру, яку використовують рашисти у своїх цілях", - наголошує Гайдай.

Він додав, дії окупантів дійсно допомагають зменшити просування армії. За словами Гайдая, ситуація на Луганському фронті стабільна, а Білогорівка та Верхньокам‘янка продовжують тримати оборону.

Як повідомлялося, в окупованих містах, де відбувалися активні бойові дії, гуманітарна ситуація погіршується з кожним днем. Росіяни не можуть задовольнити мешканцям елементарних потреб, як-то вода, їжа, ліки; через антисанітарію інфекції масово поширюються населеними пунктами.

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