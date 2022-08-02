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Виталий Ким предположил, что Вадатурский мог погибнуть случайно

Виталий Ким предположил, что Вадатурский мог погибнуть случайно

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Виталий Ким предположил, что Вадатурский мог погибнуть случайно

Фото: УНІАН

Алексей Вадатурский и его жена погибли в ночь на 31 июля при обстреле Николаева.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предполагает, что Алексей Вадатурский погиб случайно.

Об этом он заявил во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Что касается обстрела дома Героя Украины Вадатурского, пока комментировать рано, потому что идет следствие. Мое мнение, попадание в его дом было совершено ракетой С-300, она недостаточно точная. На следующий день рядом прилетело еще несколько ракет. Думаю, это происходило потому что раньше здесь была военная часть", — рассказал он.

Напомним, при обстреле Николаева погиб украинский бизнесмен, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна.

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