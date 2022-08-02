"Війна все ще йде": зірковий британський тенісист, який співчував гравцям країн-агресорок, пожертував 300 тисяч доларів українським дітям

Так, 35-річний британець направив фінансову допомогу з призових на турнірах на суму понад 300 тисяч доларів . Маррей наголосив, що продовжить допомагати до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє ATP.

Найближчим турніром, де Маррей візьме участь, стане Citi Open у Вашингтоні. Зазначимо, що керівництво івента прийняло рішення подвоїти суму призових для британця – він може виграти 342 800 доларів.

"Це геніально. Дуже дякую Марку та всій команді за підтримку. Це показує, що коли гравці та турніри працюють разом, можуть статися справді хороші речі. Сподіваюся, я зможу пройти далі, багато вболівальників також зможуть приєднатися, зібрати багато грошей цього тижня.

Ви не можете просто забути про це (про війну в Україні, прим.). Це все ще триває. Людей все ще вбивають, дітям все ще доводиться залишати свої домівки і вони перебувають у дуже трагічних ситуаціях. Важливо, щоб ЗМІ продовжували висвітлювати це, продовжували про це говорити", - зазначив Маррей.

Додамо, що ще на початку повномасштабного російського вторгнення 35-річний британець заявив, що всі свої призові за 2022 рік пожертвує українським дітям.

Нагадаємо, раніше Маррей несподівано заявив, що співчуває російським і білоруським тенісистам, яких відсторонили від Wimbledon.

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