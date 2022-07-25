"Майже всі вони пройшли повз або відвернулися, коли побачили, що йду назустріч": Стаховський - про реакцію російських тенісистів

Український екстенісист Сергій Стаховський розповів, як реагують на нього тенісисти з РФ.

Зокрема, експерша ракетка України зізнався, що розчарований позицією російських гравців після початку військового вторгнення Росії до України.

Про це він розповів у інтерв'ю L'equipe.

"Усі вони бояться за свою долю. Вони не хочуть потрапити до в’язниці, але готові миритися з тим, що відбувається. Я надав би перевагу, навпаки, сісти до в’язниці на кілька місяців або навіть років, якби це могло врятувати життя.

Я зустрічав російських гравців у Парижі – не називатиму імен – під час Ролан Гаррос. Майже всі вони пройшли повз або відвернулися, коли побачили, що я йду назустріч. Я знаю їх дуже давно. Я спостерігав, як розвивалася їхня кар’єра. Це мене розчарувало, м’яко кажучи.

Рубльов, мабуть, єдиний гравець, який відкрито говорив про необхідність припинення війни від першого її тижня. Також я дуже захоплююся Дар’єю Касаткіною. Вона по-своєму героїня. Якби таких росіян було більше, ця війна ніколи не розпочалася б", - зазначив Стаховський.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Стаховський перебував у територіальній обороні Києва. У квітні Сергій залишив Україну, але продовжує матеріально підтримувати українську армію. У січні 2022 року Сергій оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що в Польщі відбувся благодійний тенісний матч на підтримку України, де брав участь й Стаховський.

Читайте також:

Перша ракетка світу висловилася про підтримку України: після 2-3 матчів синьо-жовті стрічки зникли

Найкраща теніситка Росії емоційно висловилася проти війни в Україні, їй відповів Долгополов

"Ця країна хоч одну санкцію проти Росії запровадила?": Стаховський розкритикував Усика за рішення провести бій у Саудівській Аравії