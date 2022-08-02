Казахстан - штучна держава і Грузія - частина РФ: що понаписував у своєму пості, який потім прибрали, Дмитро Медведєв

Він звинуватив Казахстан у геноциді росіян і заявив, що Грузія має бути повністю окупована.

Про це він порозмірковував у своєму "ВКонтакте".

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв на своїй сторінці в соціальній Мережі "ВКонтакте" опублікував пост, в якому звинуватив Казахстан у геноциді росіян та заявив про возз'єднання СРСР військовим шляхом.

У своєму опусі Медведєв все ще сподівається, що російським військовим вдасться захопити Київ та анексувати інші території. Він також переключився на Грузію та Казахстан, натякнувши, що ці країни штучно створені і мають бути у складі Росії.

Основні тези з повідомлення Медведєва:

"всі народи, що населяють колись великий і могутній Радянський Союз, знову житимуть разом у дружбі та взаєморозумінні";

"після звільнення Києва та всіх територій Малоросії... Русь знову стане єдиною, могутньою та непереможною, як і тисячу років тому за часів Давньоруської держави";

"Після цього, під єдиною рукою Москви, на чолі зі слов'янським народом, ми підемо в наступний похід для відновлення кордонів нашої батьківщини, які, як відомо, ніде не закінчуються;

"Грузія була створена в нинішніх кордонах лише у межах Російської Імперії";

"Казахстан - штучна держава, колишні російські території... У нинішньому столітті влада Казахстану почала реалізовувати ініціативи щодо переселення всередині республіки різних етнічних груп, яку можна кваліфікувати як геноцид росіян".

Після того, як скрини цього повідомлення розлетілися у Мережі, політичні "фантазії" Медведєва з його сторінки прибрали. В його оточенні заявили, що допис написав хтось інший, хто зламав сторінку політика.

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