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Борис Джонсон замилував рідкісним фото з маленькими дітьми

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Борис Джонсон замилував рідкісним фото з маленькими дітьми

Фото: lanouvelletribune.info

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який на початку вересня цього року йде у відставку, замилував фото зі своїми дітьми.

На сторінці у Twitter політик, який став улюбленцем українців за потужну підтримку нашої держави під час війни, опублікував домашню світлину, де дивиться футбол з донькою та сином.

Вони вболівали за жіночу збірну Англії, сидячи на підлозі перед телевізором.

"Ми тут у захопленні від "левиць"! Англіє, вперед", – прокоментував Джонсон.

У коментарях юзери залишили низку компліментів політику та його нащадкам.

Нагадаємо, у квітні 2020 року у Бориса Джонсона та Керрі Саймондс народився син, якого назвали Вілфом. У травні 2021-го пара одружилися на таємній церемонії у Вестмінстерському соборі. А грудні того ж року у закоханих народилась донька.

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