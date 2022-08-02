Борис Джонсон умилил редким фото с маленькими детьми

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в начале сентября этого года уходит в отставку, восхитил фото со своими детьми.

На странице в Twitter политик, который стал любимцем украинцев за мощную поддержку нашего государства во время войны, опубликовал домашнее фото, где смотрит футбол с дочерью и сыном.

Они болели за женскую сборную Англии, сидя на полу перед телевизором.

Мы все сверкнули здесь, чтобы пойти на @Lionesses !



Come on England! pic.twitter.com/QKeN0uluyB — Boris Johnson (@BorisJohnson) Июль 31, 2022

"Мы здесь в восторге от "львиц"! Англия, вперед", – прокомментировал Джонсон.

В комментариях пользователи оставили ряд комплиментов политику и его наследникам.

Напомним, в апреле в 2020 году у Бориса Джонсона и Кэрри Саймондс родился сын, которого назвали Уилфом. В мае в 2021-м пара поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе. А в декабре в том же году у влюбленных родилась дочь.

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