MamaRika впервые показала лицо годовалого сына

Сегодня, 2 августа, исполнительница MamaRika вместе с мужем, комиком Сергеем Середой, празднует день рождения сына.

Крошечному Давиду исполняется год. По случаю праздника артистка решила порадовать и своих поклонников. Если раньше исполнительница тщательно скрывала лицо сына, то сейчас Настя прекратила это делать.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фото счастливого именинника. На снимке видно, что у мальчишки такие же глаза голубого цвета, как и у папы. Также у Давида уже выросли передние зубки.

Сын MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Сегодня Давиду исполнился год! Здесь такие дела: на днюху наш взрослый мужичок попросил свой собственный аккаунт в Instagram. Пацан серьезно настроен и обещает крутой контент", — пошутила звезда.

Фото: david_sereda_official/Instagram

MamaRika тщательно скрывала не только лицо сына, но и имя. Лишь через месяц после рождения мальчика, артистка призналась, что назвала его Давидом.

Напомним, ранее Настя призналась, что они с мужем планируют стать родителями во второй раз. Звездные супруги планируют усыновить ребенка.

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