MamaRika вперше показала обличчя однорічного сина

Сьогодні, 2 серпня, виконавиця MamaRika разом з чоловіком, коміком Сергієм Середою, святкує день народження сина.

Крихітному Давиду виповнюється один рік. Тож з нагоди свята артистка вирішила потішити й своїх шанувальників. Якщо раніше виконавиця ретельно приховувала обличчя сина, то нині ж Настя припинила це робити.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото щасливого іменинника. На знімку видно, що у хлопчини такі ж очі блакитного кольору, як і в тата. Також у Давида вже виросли передні зубки.

Син MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Сьогодні Давіду виповнився рік! Тут такі справи: на днюху наш дорослий мужичок попросив свій власний акаунт в Instagram. Пацан серйозно налаштований і обіцяє крутий контент", - пожартувала зірка.

Фото: david_sereda_official/Instagram

Зазначимо, MamaRika ретельно приховувала не лише обличчя сина, але й ім'я. Лише через місяць після народження хлопчинка, артистка зізналася, що назвала його Давидом.

Нагадаємо, раніше Настя зізналася, що вони з чоловіком планують стати батьками вдруге. Зіркове подружжя планує усиновити дитину.

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