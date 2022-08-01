Ольга Сумська зізналась, де перебуває її молодша донька

Від початку повномасштабної війни багато українок вирішили вивезти своїх дітей за кордон, аби ті були подалі від небезпеки.

Українська акторка Ольга Сумська зізналась, якщо ж дорослі ще якось можуть усвідомити події, які нині відбуваються в Україні, то дітям це складно зробити, зокрема й її молодшій доньці.

Артистка розповіла, що Ганна тяжко переживає війну, особливо "прильоти" російських ракет, які іноді влучали неподалік від їхнього будинку.

Утім, доньку Сумська вирішила не відправляти за кордон, хоча дівчину запрошувала до Великої Британії подруга. Акторка вирішила, що Ганні буде краще поруч з батьками.

Молодша донька Ольги Сумської / Фото: instagram.com/olgasumska

"Усе ж таки треба сказати, що ми, дорослі, якось мужньо переносимо це. Діти більш піддаються стану стресу. Тому коли я дивлюся, в якому стані діти, безпосередньо і моя Ганнуся… Мені, звісно, дуже шкода, я хвилююся за неї. Це все дуже небезпечно. Але вона з нами, з батьками. Ну а як інакше?" – розповіла Сумська в інтерв'ю "24 Каналу".

Окрім цього, молодша донька артистки залишилася в Україні, бо в неї від серпня почнеться навчання в театральному. Сумська переконана, що її донька буде ходити до університету, адже акторському ремесло неможливо навчитися в режимі онлайн.

Молодша донька Ольги Сумської / Фото: instagram.com/olgasumska

"Як можна навчити акторству онлайн? Дуже важко, погодьтеся. Якщо, скажімо, фах взяти мовний – це інша справа. Психологія – також. А от практика й енергетика – це тільки наживо", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла про свій заробіток під час війни. Як виявилося, актори нині майже нічого не заробляють.

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