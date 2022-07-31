Ольга Сумська розповіла про свій заробіток під час війни

Серед них й відома акторка Ольга Сумська.

Знаменитість розповіла, що лише у липні змогла поїхати у гастрольний тур. Зокрема, Сумська зіграла вже в трьох виставах – в Одесі, Білій Церкві та Києві.

Щоправда, глядачів наразі приходить мало. Утім, Сумська зізнається, що вдячна їм, що у такі тяжкі часи знаходять у собі сили та не бояться відвідувати театри. Тим більше 20 відсотків усіх зароблених на виставах грошей продюсери переказують до благодійних фондів, які допомагають українським захисникам.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

"В Одесі, де постійно "прилітає", ми домовилися - якщо буде сирена, то зупиняємо і спускаємося в бомбосховище, у підвали. Там є спеціальне приміщення. Ми працювали в театрі Водяного, це величезна зала. Перед виставою я молилась, щоб не було сирен, щоб ми зіграли від початку до кінця без цієї перерви. Так і сталося. Ми змогли це зробити", - розповіла знаменитість в інтерв'ю "24 Каналу".

Утім, зароблених грошей замало, адже на вистави приходить не так багато людей, як до повномасштабної війни. Та у Сумської є заощадження, на які вона й живе.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

"Я перепрошую, ми сьогодні вже четвертий місяць без роботи. І ті три вистави, які ми зіграли… Живемо на заощадження, тримаємося, не падаємо духом. Ми розуміємо, що сьогодні всім складно", - додала Сумська.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розповіла, хто їй написав з російських акторів після початку повномасштабної війни.

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