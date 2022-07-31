Ольга Сумська розповіла про свій заробіток під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українських знаменитостей втратили роботу.
Серед них й відома акторка Ольга Сумська.
Знаменитість розповіла, що лише у липні змогла поїхати у гастрольний тур. Зокрема, Сумська зіграла вже в трьох виставах – в Одесі, Білій Церкві та Києві.
Щоправда, глядачів наразі приходить мало. Утім, Сумська зізнається, що вдячна їм, що у такі тяжкі часи знаходять у собі сили та не бояться відвідувати театри. Тим більше 20 відсотків усіх зароблених на виставах грошей продюсери переказують до благодійних фондів, які допомагають українським захисникам.
"В Одесі, де постійно "прилітає", ми домовилися - якщо буде сирена, то зупиняємо і спускаємося в бомбосховище, у підвали. Там є спеціальне приміщення. Ми працювали в театрі Водяного, це величезна зала. Перед виставою я молилась, щоб не було сирен, щоб ми зіграли від початку до кінця без цієї перерви. Так і сталося. Ми змогли це зробити", - розповіла знаменитість в інтерв'ю "24 Каналу".
Утім, зароблених грошей замало, адже на вистави приходить не так багато людей, як до повномасштабної війни. Та у Сумської є заощадження, на які вона й живе.
"Я перепрошую, ми сьогодні вже четвертий місяць без роботи. І ті три вистави, які ми зіграли… Живемо на заощадження, тримаємося, не падаємо духом. Ми розуміємо, що сьогодні всім складно", - додала Сумська.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розповіла, хто їй написав з російських акторів після початку повномасштабної війни.
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