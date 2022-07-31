Гордон показав "головний страх" російських бабусь – фото

Український журналіст Дмитро Гордон продемонстрував "головний страх" російських бабусь.
На сторінці в Instagram ведучий оприлюднив промовистий мем, де постали три бабусі у занедбаній кімнаті з обдертими стінами та старим ліжком. Ймовірно, вони зображені у лікарняній палаті.
У підписі йдеться: "Хоч би Америка не прийшла".
Зі свого боку, Гордон прокоментував це так: "Головний страх російських бабусь".
Зауважимо, більшість росіян, а особливо пенсіонерів, ще від часів Радянського Союзу просякнуті пропагандою про те, що, мовляв, США – країна, яка загниває, а Росія – найкраща та "вєлікая". Хоча, насправді, Росія далеко відстає від США. Також вони переконані, що Америка хоче принизити та підкорити собі РФ.
У коментарях юзери продовжили кепкувати з такого "страху".
- І якщо прийде до них Америка, у них також все буде загнівающе
- У гівні народилися, живуть і тішаться
- Рашка у всій красі
- Ось так і живуть все життя, а Америка щось не приходить
Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Гордона показала розмову полоненого окупанта із роздратованою коханою. Так, жінка заявила, що дуже занята та попросила перетелефонувати після 21:00. Ця заява дещо ошелешила військового РФ.
Читайте також: