Гордон показав "головний страх" російських бабусь – фото

На сторінці в Instagram ведучий оприлюднив промовистий мем, де постали три бабусі у занедбаній кімнаті з обдертими стінами та старим ліжком. Ймовірно, вони зображені у лікарняній палаті.

У підписі йдеться: "Хоч би Америка не прийшла".

Зі свого боку, Гордон прокоментував це так: "Головний страх російських бабусь".

Зауважимо, більшість росіян, а особливо пенсіонерів, ще від часів Радянського Союзу просякнуті пропагандою про те, що, мовляв, США – країна, яка загниває, а Росія – найкраща та "вєлікая". Хоча, насправді, Росія далеко відстає від США. Також вони переконані, що Америка хоче принизити та підкорити собі РФ.

У коментарях юзери продовжили кепкувати з такого "страху".

І якщо прийде до них Америка, у них також все буде загнівающе

У гівні народилися, живуть і тішаться

Рашка у всій красі

Ось так і живуть все життя, а Америка щось не приходить

Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Гордона показала розмову полоненого окупанта із роздратованою коханою. Так, жінка заявила, що дуже занята та попросила перетелефонувати після 21:00. Ця заява дещо ошелешила військового РФ.

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