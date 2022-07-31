Олексій Дурнєв у свій день народження попросив про особливий подарунок

Знаменитості виповнюється 36 років.

З нагоди свята Дурнєва привітало чимало зіркових друзів. Зокрема, відомий український співак Володимир Дантес підійшов до привітань з гумором. Виконавець зазначив, що йому байдуже на вік свого товариша, адже він його "сильно любить".

"Тут мій котик Олексій Дурнєв показує фото свого паспорта, і я дізнаюся скільки йому років. Але мені байдуже, тому що я його сильно люблю! З днем народження, старий друже", - привітав Олексія Володимир.

Дантес привітав Дурнєва з днем народження / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Також зі святом блогера привітала й співачка Даша Астаф'єва. Знаменитість побажала Дурнєву побільше подорожувати, залишатися таким же талановитим та мати багато тем для жартів.

"Льоліку, бажаю тобі залишатися таким же талановитим лікарем-героєм, завжди мати приводи для жартів та мільйон подорожей попереду! Ти справжній друг і найліпший партнер на знімальному майданчику", - привітала Дурнєва Астаф'єва.

Астаф'єва привітала Дурнєва з днем народження / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

А от сам блогер попросив у свій день народження про особливий подарунок. Знаменитість, як і багато інших українських іменинників бажає, аби скоріше закінчилася війна. Тож він просить прихильників, які хочуть його привітати, пожертвувати гроші для ЗСУ.

"За традицією надсилайте ваші подаруночки у банку, а я потім передам їх ЗСУ, і вони зроблять один величезний подарунок нам усім: виженуть клятих покидьків з нашої землі", - зазначив Олексій.

Олексій Дурнєв / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

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