Олексій Дурнєв у свій день народження попросив про особливий подарунок

Сьогодні, 31 липня, популярний блогер та ведучий Олексій Дурнєв святкує день народження.
Знаменитості виповнюється 36 років.
З нагоди свята Дурнєва привітало чимало зіркових друзів. Зокрема, відомий український співак Володимир Дантес підійшов до привітань з гумором. Виконавець зазначив, що йому байдуже на вік свого товариша, адже він його "сильно любить".
"Тут мій котик Олексій Дурнєв показує фото свого паспорта, і я дізнаюся скільки йому років. Але мені байдуже, тому що я його сильно люблю! З днем народження, старий друже", - привітав Олексія Володимир.
Також зі святом блогера привітала й співачка Даша Астаф'єва. Знаменитість побажала Дурнєву побільше подорожувати, залишатися таким же талановитим та мати багато тем для жартів.
"Льоліку, бажаю тобі залишатися таким же талановитим лікарем-героєм, завжди мати приводи для жартів та мільйон подорожей попереду! Ти справжній друг і найліпший партнер на знімальному майданчику", - привітала Дурнєва Астаф'єва.
А от сам блогер попросив у свій день народження про особливий подарунок. Знаменитість, як і багато інших українських іменинників бажає, аби скоріше закінчилася війна. Тож він просить прихильників, які хочуть його привітати, пожертвувати гроші для ЗСУ.
"За традицією надсилайте ваші подаруночки у банку, а я потім передам їх ЗСУ, і вони зроблять один величезний подарунок нам усім: виженуть клятих покидьків з нашої землі", - зазначив Олексій.
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