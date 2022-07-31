Під час сходження на Говерлу помер турист з Києва

Рятувальники 40 хвилин боролись за життя чоловіка.
На Говерлі під час сходження помер 56-річний турист з Києва, рятувальники проводили реанімаційні заходи протягом 40 хвилин.
Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.
"30 липня о 16:25 на лінію 101 надійшло повідомлення від групи туристів про те, що під час руху синім маршрутом на гору Говерла стало погано одному чоловікові з групи, потрібна допомога рятувальників. О 17:15 рятувальники прибули до постраждалого, чоловік 1966 р.н. житель м. Київ, ознак життя не подавав. Рятувальники одразу почали проводити серцево-легеневу реанімацію. На жаль після проведених реанімаційних заходів рятувальниками, які тривали 40 хв. туриста так і не вдалося врятувати", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники ще раз закликають всіх відповідально та розважливо ставитись до походів у гори.
Нагадаємо, кудлатий пес-рятувальник Сікро допомагає шукати людей у горах.
Читайте також:
- На Закарпатті дозволили ходити в гори, однак є певні обмеження
- "Послизнулася. Метрів 200 летіла і билася головою": деталі загибелі туристки на Говерлі
- Під час сходження на Говерлу травмувались мати та дитина: що відомо про стан потерпілих