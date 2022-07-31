Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Одесі пролунали вибухи

Дата публікації
Перегляди
4092
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Одесі пролунали вибухи

Фото: tsn.ua

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

В Одесі та Одеській області сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи. Їх було кілька. 

Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.

За їхніми словами, після вибухів в небо здійнявся стовп диму. 

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Офіційно про вибухи наразі нічого не повідомляється.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що загроза ракетної атаки росіян з моря максимально висока. 

Читайте також:

Любив, коли називали Героєм України, та створив проєкт "баржа з кавунами": що відомо про загиблого власника "Нібулону" Вадатурського

Жданов проаналізував, чому ЗСУ не знищують мости та понтонні переправи

У сотнях населених пунктів Херсонщини критична ситуація: є повністю знищені села

Наступна публікація