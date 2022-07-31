В Одесі пролунали вибухи

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
В Одесі та Одеській області сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи. Їх було кілька.
Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.
За їхніми словами, після вибухів в небо здійнявся стовп диму.
Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Офіційно про вибухи наразі нічого не повідомляється.
Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що загроза ракетної атаки росіян з моря максимально висока.
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