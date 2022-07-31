Літаками штурмової авіації України завдано ударів по ворогу на Херсонщині - ОК "Південь"

Літаками штурмової авіації України завдано два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку на Херсонщині. Ворожі втрати дорозвідуються.

Про це повідомлено на офіційній сторінці оперативного командування "Південь" Збройних Сил України.

Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятих рубежах оборони. На окупованих територіях проводить рокіровку сил, підтягує резерви, вишукує транспортні альтернативи, намагаючись убезпечитись від нашого вогневого контролю.

"Протягом ночі двічі обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню «Смерч» та модифікованими снарядами посиленої руйнівної дії до зенітно-ракетних систем С-300 зруйновано будівлі трьох закладів освіти, декілька приватних та багатоквартирних будинків також зруйновані та пошкоджені. Ворог влучив і по стадіону, і по багатьох інших соціальних об’єктах, і по промисловій інфраструктурі. Нажаль, є загиблі і поранені. Триває розбір завалів. Дані уточнюються", - додали у ОК "Південь".

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних.

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