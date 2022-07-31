Росія не відповідає Україні на вимогу повернення тіл вбитих в Оленівці - Верещук

Верещук наголосила, що вся спільнота має відреагувати на злочин Росії в Оленівці та ухвалити рішення, які зупинять Росію та її терористичні дії.
Росія досі не відповідає Україні на вимогу повернення тіл вбитих полонених в Оленівці на Донеччині.
Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, під час брифінгу в Кременчуці.
"Вимагаємо, щоб Росію визнали державою-спонсоркою тероризму. Це міжнародний злочин. Після повернення тіл. Омбудсмен зробив заяву, ми, як уповноважені, теж запити зробили. Поки відповіді від Росії немає", - заявила Верещук.
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних.
Читайте також:
- "Удар? Ні, теракт": Подоляк заявив, що вибух в Оленівці був спланований заздалегідь
- Трагедія в Оленівці: Жданов розповів, як росіяни могли вбити українських військовополонених
- Росія не пустила "Червоний хрест" до військовополонених з Оленівської колонії