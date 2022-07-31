Росія не відповідає Україні на вимогу повернення тіл вбитих в Оленівці - Верещук

Верещук наголосила, що вся спільнота має відреагувати на злочин Росії в Оленівці та ухвалити рішення, які зупинять Росію та її терористичні дії.

Росія досі не відповідає Україні на вимогу повернення тіл вбитих полонених в Оленівці на Донеччині.

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, під час брифінгу в Кременчуці.

"Вимагаємо, щоб Росію визнали державою-спонсоркою тероризму. Це міжнародний злочин. Після повернення тіл. Омбудсмен зробив заяву, ми, як уповноважені, теж запити зробили. Поки відповіді від Росії немає", - заявила Верещук.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних.

Читайте також: