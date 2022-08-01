Соліст Måneskin Даміано Давид травмував плече просто під час концерту

Рокмузиканти нині їздять Америкою, де дають концерти.

Нещодавно у Måneskin минув концерт у Чикаго. Рокери, як завжди, влаштували справжнє шоу для своїх прихильників. Музиканти запалювали своєю драйвовістю та ошелешували глядачів.

Утім, концерт минув не без прикрих інцидентів. Соліст колективу настільки захопився виступом, що травмував боляче плече. Даміано довелося звернутися за допомогою до спеціалістів, які охолодили травму льодом на наклали на руку пов'язку.

Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

"Натовп був такий гарячий, що Дам потребував льоду, щоб трохи охолонути. Дякую, Чикаго, за це неймовірне шоу та вашу аудиторію, яка захоплює. Тепло, яке ми знайшли тут, справді залишило нас без подиху. Не можемо дочекатися, щоб знову все це повторити", - зазначили артисти на офіційній сторінці гурту в Instagram.

Нагадаємо, музиканти гурту Maneskin від початку повномасштабної війни підтримують Україну, яка бореться з російськими окупантами. На нещодавньому концерті лідер колективу Даміано Давид послав російського президента Путіна на три літери, а також за тим курсом відправив всіх, хто не погоджується з ним.

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