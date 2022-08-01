Легендарний гурт OneRepublic на концерті у Торонто підняв український прапор

Легендарний американський попгурт OneRepublic, як і весь цивілізований світ, демонструє свою солідарність з українським народом.

Так, на концерті у Торонто лідер колективу Райан Теддер просто під час виступу підняв український прапор.

Синьо-жовтий стяг музиканту передала українка, яка прийшла подивитися концерт OneRepublic. Райан Теддер забрав прапор, розгорнув його, а згодом повісив на мікрофон і так далі й виступав.

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"Поки що найкращий день цього року і один із найкращих днів у моєму житті. Неймовірні емоції, неймовірні люди та енергетика, приголомшлива музика, геніальні хлопці з OneRepublic. Вперше від лютого відчула себе такою живою і такою пов'язаною з людьми. Мій прапор досяг сцени, і я вдячна Райану Теддеру за підтримку. Я вдячна за цей чарівний досвід і ніколи не забуду, наскільки ви були щирими і зворушливими на сцені", - поділилася емоціями українка.

Нагадаємо, нещодавно легендарний британський співак Стінг під час свого концерту у столиці Польщі Варшаві висловив потужну промову на підтримку України.

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