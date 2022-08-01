Чи потрібно робити бустер, якщо перехворів на COVID-19

Навіть якщо після двох доз вакцини ви перехворіли на COVID-19, вам варто отримати бустерну дозу щеплення.

Про це наголосили у МОЗ.

"Окремо нагадаємо, що щеплення захищає саме від важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусу", - повідомили фахівці.

Ефективність вакцин проти коронавірусної хвороби з часом згасає. Також з’являються нові штами вірусу. Бустерна ж доза допомагає поновити ефективність вакцини та подовжити захист від важкого перебігу та смерті від COVID-19.

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Особливо доцільно подбати про отримання бустеру людям із груп ризику. Це літні люди, люди з серцево-судинними, легеневими хворобами, а також онкозахворюваннями та діабетом. Саме вони можуть мати важкий перебіг ковіду, потрапити в лікарню і навіть померти від нього.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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