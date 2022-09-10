ВСУ продвинулись на десятки километров в Херсонской области — ОК "Юг"

Вооруженные Силы Украины продвинулись на десятки километров во время контрнаступления в Херсонской области.

Защитники уничтожили на Юге Украины более 70 российских военных, 9 танков, 2 крупнокалиберных артиллерийских гаубицы "Мста-Б".

Об этом 10 августа в эфире всеукраинского телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, за последние сутки ВСУ продвинулись на разных участках фронта на юге Украины и оттеснили россиян на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Кроме того, Гуменюк пообещала вскоре раскрыть названия населенных пунктов, которые украинским войскам удалось освободить из-под оккупации.

Ранее стало известно, что в Службе безопасности Украины подтвердили освобождение от оккупантов Купянска Харьковской области.

Генерал-майор СБУ, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун заявил, что оккупанты бегут со своих позиций по многим направлениям. В частности, известно о покинутых россиянами населенных пунктах в Донецкой области. Россияне отходят от населенных пунктов, которые они пытались завоевать месяцами.

Колоборанты, Херсон, Крым, Донбасс: Андрей Цаплиенко – о ситуации на войне

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