ЗСУ просунулися на десятки кілометрів на Херсонщині — ОК "Південь"

Збройні Сили України просунулися на десятки кілометрів під час контрнаступу на Херсонщині.

Захисники знищили на Півдні України понад 70 російських військових, 9 танків, 2 великокаліберні артилерійські гаубиці "Мста-Б".

Про це 10 серпня в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, за останню добу ЗСУ просунулися на різних ділянках фронту на півдні України та відтіснили росіян на відстань від двох до кількох десятків кілометрів.

Крім того, Гуменюк пообіцяла незабаром розкрити назви населених пунктів, які українським військам вдалося звільнити з-під окупації.

Раніше стало відомо, що у Службі безпеки України підтвердили звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області.

Генерал-майор СБУ, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, що окупанти тікають зі своїх позицій на багатьох напрямках. Зокрема, відомо про покинуті росіянами населені пункти у Донецької області. Росіяни відходять від тих населених пунктів, які вони намагалися завоювати місяцями.

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