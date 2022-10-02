Щоб зберегти владу, путінський режим іде на ізоляцію РФ - Арестович

Радник Офісу президента підкреслив, що Росія для світу стала проблемою, і ядерний, енергетичний та продовольчий шантаж не минуться просто так.
Щоб зберегти владу, путінський режим іде на ізоляцію РФ.
Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович на своєму telegram-каналі.
"Царю у Росії програні війни не прощають. Для Путіна та його оточення програти війну – позбутися усього, зокрема життя та нажитого статку", - зазначив він.
Арестович наголосив, що для позбавлення суспільства від протестного активу добре слугує мобілізація, яка не посилить російську армію для перемог в Україні, але можна видавити активних і недурних росіян за межі країни. "А активних та дурних росіян - мобілізувати чи лякати мобілізацією", - додав він.
Радник Офісу президента переконаний, що ставка на ізоляцію дозволить тримати у страху населення від зовнішнього ворога та проводити репресії.
"Підриви "потоків" свідчать про повний хаос у прийнятті рішень або про обрив зв'язків із Заходом. Але й на Сході путінський режим втратив союзників. Саміт ШОС (Шанхайської організації співробітництва – ред.) це яскраво продемонстрував", - уточнив він.
Арестович підкреслив, що Росія для світу стала проблемою.
"Ядерний, енергетичний та продовольчий шантаж не минуться просто так", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки, і закликав не робити цього.
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