Чтобы сохранить власть, путинский режим идет на изоляцию РФ — Арестович

Советник Офиса президента подчеркнул, что Россия для мира стала проблемой, и ядерный, энергетический и продовольственный шантаж не проходят просто так.

Чтобы сохранить власть, путинский режим идет на изоляцию РФ.

Об этом сообщил советник офиса президента Алексей Арестович на своем telegram-канале.

"Царю в России проигранные войны не прощают. Для Путина и его окружения проиграть войну – лишиться всего, в том числе жизни и нажитого состояния", — отметил он.

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Арестович отметил, что для избавления общества от протестного актива хорошо служит мобилизация, которая не усилит российскую армию для побед в Украине, но можно выдавить активных и неглупых россиян за пределы страны. "А активных и глупых россиян – мобилизовать или пугать мобилизацией", – добавил он.

Советник Офиса президента убежден, что ставка на изоляцию позволит держать в страхе население от внешнего врага и проводить репрессии.

"Подрывы "потоков" свидетельствуют о полном хаосе в принятии решений или об обрыве связей с Западом. Но и на Востоке путинский режим потерял союзников. Саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества – ред.) это ярко продемонстрировал", — уточнил он.

Арестович подчеркнул, что Россия для мира стала проблемой.

"Ядерный, энергетический и продовольственный шантаж не проходят просто так", — подытожил он.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия и призвал не делать этого.

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