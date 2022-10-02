Чтобы сохранить власть, путинский режим идет на изоляцию РФ — Арестович

Советник Офиса президента подчеркнул, что Россия для мира стала проблемой, и ядерный, энергетический и продовольственный шантаж не проходят просто так.
Чтобы сохранить власть, путинский режим идет на изоляцию РФ.
Об этом сообщил советник офиса президента Алексей Арестович на своем telegram-канале.
"Царю в России проигранные войны не прощают. Для Путина и его окружения проиграть войну – лишиться всего, в том числе жизни и нажитого состояния", — отметил он.
Арестович отметил, что для избавления общества от протестного актива хорошо служит мобилизация, которая не усилит российскую армию для побед в Украине, но можно выдавить активных и неглупых россиян за пределы страны. "А активных и глупых россиян – мобилизовать или пугать мобилизацией", – добавил он.
Советник Офиса президента убежден, что ставка на изоляцию позволит держать в страхе население от внешнего врага и проводить репрессии.
"Подрывы "потоков" свидетельствуют о полном хаосе в принятии решений или об обрыве связей с Западом. Но и на Востоке путинский режим потерял союзников. Саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества – ред.) это ярко продемонстрировал", — уточнил он.
Арестович подчеркнул, что Россия для мира стала проблемой.
"Ядерный, энергетический и продовольственный шантаж не проходят просто так", — подытожил он.
Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия и призвал не делать этого.
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