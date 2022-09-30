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Війна скоро закінчиться: Буданов потішив оптимістичним прогнозом

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Війна скоро закінчиться: Буданов потішив оптимістичним прогнозом

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За прогнозами воєнної розвідки, війна Росії проти України скоро закінчиться.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов висловив впевненість, що активні бойові дії в Україні незабором закінчаться.

Оптимістичний прогноз голова української розвідки озвучив в ефірі спільного телемарфону у п'ятницю, 30 вересня.

"...ми постійно переозроюємося. Це процес, на жаль, довгий. Маю це сказати відверто, але довго це не буде (бойові дії - ред.). Взагалі ця війна не буде довго продовжуватись. Скоро це закінчиться", - вважає Буданов.

Як раніше повідомляли, військовий експерт Олег Жданов припускає, що війна в Україні не триватиме кілька років. Він зауважує, що навіть новий людський ресурс Росії не допоможе їй виграти цю війну. За його словами, мобілізація у РФ лише погіршить внутрішньо-політичну ситуацію у країні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3122
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