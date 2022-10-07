У Пентагоні відреагували на слова Байдена про "Армагедон"

У Міністерстві оборони США не вважають, що кремлівський диктатор Володимир Путін збирається вдарити ядерною зброєю по Україні.

Речник Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер прокоментував заяву президента Джо Байдена про "Армагеддон".

Як зазначив він на брифінгу, у Пентагоні не бачать ознак до підготовки Росією застосувати ядерну зброю.

"Ми не вважаємо, що президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю в цей час. Багато людей в нашому уряді і в міжнародному співтоваристві, в тому числі (міністр оборони Ллойд – ред.) Остін підкреслили той факт, що це брязкання ядерною зброєю є безрозсудним і безвідповідальним", – цитує Райдера CNN.

Генерал також додав, що США не має ніякої інформації, яка могла б викликати зміну "позиції стратегічного стримування".

За його словами, США продовжують сприймати погрози "дуже серйозно" і будуть стежити за ситуацією.

Ядерний шантаж Росії

Росія вже місяцями шантажує своєю ядерною зброєю і Україну, і Захід. Ситуацію з російським ядерних озброєнням постійно моніторять США, НАТО та інші українські союзники. Станом на 6 жовтня у Пентагоні повідомляли, що США поки не бачать ознак того, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї в Україні.

Того ж дня президент США Джо Байден заявив, що світ стоїть найближче до ядерної катастрофи за останні 60 років. Він наголосив, що використання ядерної зброї призведе до Армагеддону.