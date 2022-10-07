В Пентагоне отреагировали на слова Байдена об "Армагедоне"

В Министерстве обороны США не считают, что кремлевский диктатор Владимир Путин намерен ударить ядерным оружием по Украине.

Спикер Министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер прокомментировал заявление президента Джо Байдена об "Армагеддоне".

Как отметил он на брифинге, в Пентагоне не видят признаков подготовки России применить ядерное оружие.

"Мы не считаем, что президент Путин принял решение применить ядерное оружие в это время. Многие люди в нашем правительстве и в международном сообществе, в том числе (министр обороны Ллойд – ред.) Остин подчеркнули тот факт, что это бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственным", – цитирует Райдера CNN.

Генерал также добавил, что у США нет никакой информации, которая могла бы вызвать изменение "позиции стратегического сдерживания".

По его словам, США продолжают воспринимать угрозы "очень серьезно" и будут следить за ситуацией.

Ядерный шантаж России

Россия уже месяцами шантажирует своим ядерным оружием и Украину, и Запад. Ситуацию с российским ядерным вооружением постоянно мониторят США, НАТО и другие украинские союзники. По состоянию на 6 октября в Пентагоне сообщалось, что США пока не видят признаков того, что президент РФ Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия в Украине.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что мир стоит ближе всего к ядерной катастрофе за последние 60 лет. Он подчеркнул, что использование ядерного оружия приведет к Армагеддону.