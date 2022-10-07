ВСУ сбили три дрона-камикадзе на юге Украины: где именно

Украинские силы противовоздушной обороны сбили три дрона-камикадзе Shahed-136 7 октября на юге страны.

Об этом сообщило воздушное командование "Юг".

Российские войска атаковали тремя дронами-камикадзе Одесщину и Николаевщину в период с 20:00 до 21:30.

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"Все три крылатых самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", – говорится в заявлении.

Напомним, российские войска дронами-камикадзе утром 7 октября атаковали Запорожье. В результате атаки разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в двух районах. Ранения получил один человек.

Заметим, что 6 октября украинские защитники сбили сразу три дрона-камикадзе над Николаевщиной.

По оценкам украинских военных, а также экспертов, иранские дроны могут долетать и до Киева. В частности, несколько дней назад ими была атакована Белая Церковь Киевской области.

Запорожье атаковали иранскими дронами-камикадзе

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