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ЗСУ збили три дрони-камікадзе на півдні України: де саме

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ЗСУ збили три дрони-камікадзе на півдні України: де саме

Фото: Прокуратура Харківської області

Ворог продовжує тероризувати південь України безпілотниками іранського виробництва.

Українські сили протиповітряної оборони збили три дрони-камікадзе Shahed-136 7 жовтня на півдні країни.

Про це повідомило повітряне командування "Південь".

Російські війська атакували трьома дронами-камікадзе Одещину та Миколаївщину у період від 20:00 до 21:30.

"Всі три крилаті самогубці було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, російські війська дронами-камікадзе вранці 7 жовтня атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури у двох районах. Поранення зазнала одна людина.

Зауважимо, що 6 жовтня українські захисники збили одразу три дрони-камікадзе над Миколаївщиною.

Додамо, за оцінками українських військових, а також експертів, іранські дрони можуть долітати і до Києва. Зокрема, ними кілька днів тому була атакована Біла Церква Київської області.

Запоріжжя атакували іранськими дронами-камікадзе

Запоріжжя атакували іранськими дронами-камікадзе

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
758
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