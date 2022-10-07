ЗСУ збили три дрони-камікадзе на півдні України: де саме

Українські сили протиповітряної оборони збили три дрони-камікадзе Shahed-136 7 жовтня на півдні країни.

Про це повідомило повітряне командування "Південь".

Російські війська атакували трьома дронами-камікадзе Одещину та Миколаївщину у період від 20:00 до 21:30.

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"Всі три крилаті самогубці було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, російські війська дронами-камікадзе вранці 7 жовтня атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури у двох районах. Поранення зазнала одна людина.

Зауважимо, що 6 жовтня українські захисники збили одразу три дрони-камікадзе над Миколаївщиною.

Додамо, за оцінками українських військових, а також експертів, іранські дрони можуть долітати і до Києва. Зокрема, ними кілька днів тому була атакована Біла Церква Київської області.

Запоріжжя атакували іранськими дронами-камікадзе

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