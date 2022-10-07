Вірогідність атаки Києва дронами - військовий розповів про небезпеку

Іранські дрони-"камікадзе", які атакували Білу Церкву на Київщині в ніч проти 5 жовтня, були запущені скоріш за все з окупованої частини півдня України. Крім того, їх паливні баки, ймовірно, були дооснащені, тому у цих безпілотників була можливість подолати понад 350 км. При всьому цьому іранські "Шахіди" можно знешкоджувати не тільки засобами ППО.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив український військовий з позивним "Мадяр", який спеціалізується на аеророзвідці.

Він підкреслив, що "Шахіди" сконструйовані так, що одна система РЕБ (радіоелектронної боротьби) не "посадить" цей аппарат.

"Є теорія про те, якщо одночасно діяти трьома РЕБами, то вони його заглушать. Але звідки в одному місці взятись такій кількості? Ракетами та авіацією для армії дорого вести боротьбу з цими аппаратами, тому фактично залишаються зенітні установки, переносні ЗРК та стрілецька зброя. У Ізраіля та США є системи подавлення таких дронів", - повідомив військовий.

На питання, яке хвилює багатьох киян, про можливість або неможливість дрона долетіти до Києва, військовий відповів так:

"Можуть. Давайте поглянемо на карту і побачимо, скільки кілометрів від Білорусі до Києва. Якщо "картопляний дід" дозволить їх запускати...", - каже "Мадяр".

При цьому він додає, що некоректно порівнювати дрон з ракетою. "На дроні вражаюча частина – це 40 кг. Це як потужний артилерійський снаряд. Але це дуже далеко від ракети та, навіть, від танкового снаряду", - підкреслює "Мадяр".

За його словами, у нього була можливість ознайомитись з двигуном збитого апарата, тому вже може впевнено сказати, що той ні в якому разі не може подолати 2500 км.

"І близько не спроможний подолати 2500 км. По факту маємо дані, що дрон може подолати 350 км, як це було при атакуванні Білої Церкви з півдня . Для України це досить небезпечна відстань, враховуючи те, що дрони можуть використовуватись з ворожо налаштованих до нас країн", - резюмує "Мадяр".

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