МВФ надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів фінансової допомоги: куди спрямують кошти

Загальне фінансування від МВФ від початку війни становитиме 2,7 млрд доларів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) ухвалив рішення про виділення додаткових 1,3 млрд доларів фінасової допомоги.

Про це очільник уряду написав у телеграм-каналі.

За його словами, отриманий транш Україна спрямує на:

підтримку обороноздатності,

виплати пенсій та соціальних програм,

а також на посилення стійкості економіки.

"Дякуємо союзникам, які допомагають нам вистояти у боротьбі за незалежність і свободу України. Цінуємо таку підтримку та працюємо над її розширенням. Наступного року очікуємо нової великої програми МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7", - прокоментував Шмигаль.

Він додав, що загалом від початку повномасштабної війни Росії міжнародні партнери України надали близько 20 млрд доларів. Тому, за словами Шмигаля, уряд зможе вчасно фінансувати всі необхідні видатки.

Світовий банк надасть Україні додаткове фінансування

4 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Україна, Білорусь та Молдова) Аруп Банерджі 4 жовтня підписали Угоду про надання Україні третього додаткового фінансування. Сума кредиту становить 529,9 млн доларів США.

За інформацією Мінекономіки, кошти буде спрямовано до загального фонду Державного бюджету України на відшкодування виплат на оплату праці співробітників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

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