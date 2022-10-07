Астрологічний прогноз на 7 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день не годиться для нових починань – їхній результат виявиться прямо протилежним очікуваному. Не варто також ухвалювати важливих рішень – як професійного, так і особистого характеру – і робити серйозні фінансові кроки.

Символ дня: серце.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливі кольори дня: небесно-блакитний, перлово-сірий.

Щасливі камені дня: перламутр, рожеві перли.

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, тому не можна зволікати з їхнім лікуванням. Не можна робити операції на серці та грудному відділі хребта.

Сни дня: сни нинішньої ночі – віщі, вони збуваються рівно за тиждень.

Стрижка дня: від стрижки – та й узагалі відвідування перукарні – краще відмовитися.

Афоризм дня: "Лише фальшиве створюється швидко… Для справжнього зростання потрібен час" (Ошо).

Ангел-охоронець дня: Ломадор – збільшує кількість відпущеного людині часу, подовжує молодість та життя загалом.

Магія та містика дня: потрібно проводити обряди, які використовують енергетичну та магічну силу води.

Табу дня: розлита рідина може стати поганою прикметою.

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