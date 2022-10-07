Астрологический прогноз на 7 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день не годится для новых начинаний – их результат окажется прямо противоположным ожидаемому. Не стоит также принимать важные решения – как профессионального, так и личного характера – и делать серьезные финансовые шаги.
Символ дня: cердце.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: небесно-голубой, жемчужно-серый.
Счастливые камни дня: перламутр, розовый жемчуг.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, поэтому нельзя тянуть с их лечением. Нельзя делать операции на сердце и грудном отделе позвоночника.
Сны дня: сны нынешней ночи – вещие, они сбываются ровно через неделю.
Стрижка дня: от стрижки – да и вообще посещения парикмахерской – лучше отказаться.
Афоризм дня: "Лишь фальшивое создается быстро… Для настоящего роста нужно время" (Ошо).
Ангел-хранитель дня: Ломадор – увеличивает количество отпущенного человеку времени, продлевает молодость и жизнь в целом.
Магия и мистика дня: нужно проводить обряды, которые используют энергетическую и магическую силу воды.
Табу дня: пролитая жидкость может стать плохой приметой.
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