Астрологический прогноз на 7 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день не годится для новых начинаний – их результат окажется прямо противоположным ожидаемому. Не стоит также принимать важные решения – как профессионального, так и личного характера – и делать серьезные финансовые шаги.

Символ дня: cердце.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: небесно-голубой, жемчужно-серый.

Счастливые камни дня: перламутр, розовый жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, поэтому нельзя тянуть с их лечением. Нельзя делать операции на сердце и грудном отделе позвоночника.

Сны дня: сны нынешней ночи – вещие, они сбываются ровно через неделю.

Стрижка дня: от стрижки – да и вообще посещения парикмахерской – лучше отказаться.

Афоризм дня: "Лишь фальшивое создается быстро… Для настоящего роста нужно время" (Ошо).

Ангел-хранитель дня: Ломадор – увеличивает количество отпущенного человеку времени, продлевает молодость и жизнь в целом.

Магия и мистика дня: нужно проводить обряды, которые используют энергетическую и магическую силу воды.

Табу дня: пролитая жидкость может стать плохой приметой.

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