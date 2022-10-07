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Астрологический прогноз на 7 октября

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Астрологический прогноз на 7 октября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день не годится для новых начинаний – их результат окажется прямо противоположным ожидаемому. Не стоит также принимать важные решения – как профессионального, так и личного характера – и делать серьезные финансовые шаги. 

Символ дня: cердце. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: небесно-голубой, жемчужно-серый. 

Счастливые камни дня: перламутр, розовый жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, поэтому нельзя тянуть с их лечением. Нельзя делать операции на сердце и грудном отделе позвоночника. 

Сны дня: сны нынешней ночи – вещие, они сбываются ровно через неделю. 

Стрижка дня: от стрижки – да и вообще посещения парикмахерской – лучше отказаться. 

Афоризм дня: "Лишь фальшивое создается быстро… Для настоящего роста нужно время" (Ошо). 

Ангел-хранитель дня: Ломадор – увеличивает количество отпущенного человеку времени, продлевает молодость и жизнь в целом. 

Магия и мистика дня: нужно проводить обряды, которые используют энергетическую и магическую силу воды. 

Табу дня: пролитая жидкость может стать плохой приметой. 

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Дата публикации
Просмотры
185
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