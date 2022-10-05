Опалювальний сезон 2022: як самостійно розрахувати розмір субсидії

Кабінет Міністрів України розширив перелік осіб, що можуть отримувати субсидії. Як розрахувати розмір субсидії — в матеріалі ТСН.ua

У цьому опалювальному сезоні субсидії розраховуватимуть за новим принципом — буде застосовуватись екстериторіальний принцип, який не передбачає при розрахунку субсидії «прив'язку» до місця проживання людини.

Українці можуть самостійно визначити, якою буде сума нарахованої субсидії.

Як розрахувати розмір субсидії на 2022 рік

Розмір субсидії — це різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Щоб визначити розмір обов'язкового платежу потрібно:

Визначити середній сукупний дохід домогосподарства за місяць, виходячи з доходів сім'ї за період, за який вони враховуються.

Поділити дохід на кількість людей у домогосподарстві.

Отриману суму поділити на прожитковий мінімум встановлений на 1 січня того року, з якого призначається субсидія, (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні), а отриману суму поділити на 2.

Від отриманої суми визначити 20%. Це буде індивідуальний процент обов'язкового платежу.

Після чого середній сукупний дохід домогосподарства протягом місяця помножити на отриманий індивідуальний відсоток обов'язкового платежу. Це буде обов'язкова частина платежу (у межах соціальних норм) - сума, яку домогосподарство здатне платити самостійно.Різниця між вартістю комунальних послуг (у межах соціальних норм) та цим обов'язковим платежем становить розмір субсидії.

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Вартість послуг понад встановлених соціальних нормативів сім'я сплачує самостійно.

За який період обчислюється дохід сім'ї

Якщо субсидія призначається з початку опалювального сезону, то береться до уваги дохід за І – II квартал поточного року (січень – червень). Якщо за неопалювальний період — з III по IV квартали попереднього календарного року (липень – грудень). Субсидія призначається не зі стартом опалювального, або неопалювального сезону — береться дохід за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.

Якщо доходи у вигляді пенсій

В такому разі, з початку опалювального сезону доходи враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. З початку неопалювального сезону доходи враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Якщо субсидія призначається не з початку опалювального, та неопалювального сезону — враховується розмір її нарахування за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Як розраховується субсидія для переселенців

Для нарахування субсидії враховуються доходи переселенців, розміри внесків/платежів, а також цін від надавачів комунальних послуг, тарифи на житлово-комунальні послуги.

Для надання субсидій переселенці повинні надати такі документи:

заяву,

паспорт, ідентифікаційний код,

довідку про набуття статусу внутрішньо переміщеної особи,

документи, що закріплюють право на отримання пільг,

відомості про сімейні доходи,

інформацію про осіб, які проживають у будинку/квартирі.

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